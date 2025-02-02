شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| الرئيس السوري متجهًا إلى السعودية في أول زيارة خارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الرئاسة السورية، إن الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، يتوجهان اليوم في أول زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وسبقت زيارة الرئيس السوري، زيارة رسمية لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى دمشق، التقى خلالها بالرئيس السوري السيد أحمد الشرع، وعقد مؤتمرًا صحفيًا مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة.

كما زار وفد وزاري سوري المملكة ترأسه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، نقل خلالها الرؤية الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات.