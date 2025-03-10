الخليج اليوم .. الملك سلمان يصل إلى جدة قادماً من الرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، إلى جدة قادمًا من الرياض.

وكان في استقبال الملك سلمان بن العزيز بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

و وصل في معية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، و الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن فهد، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، و الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز ، الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.

وكان في وداعه، بمطار الملك خالد الدولي، و الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.