شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم يغادرون سجن عوفر والان نبدء بالتفاصيل

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تبادل الأسرى والرهائن

الدمام - شريف احمد - غادر طابور من الحافلات البيضاء سجن عوفر بالضفة الغربية يقل سجناء فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم.وشقت الحافلات طريقها إلى بلدة بيتونيا، بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث ينتظرهم الأقارب احتفاء بالإفراج عنهم.وأطلقت دولة الاحتلال اليوم الخميس 110 سجناء فى مقابل الإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين من غزة.وتعد تلك الجولة الثالثة من تبادل الأسرى والرهائن فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الذى دخل أسبوعه الثاني.