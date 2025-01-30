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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 47,460 شهيدًا

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 47,460 شهيدًا

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 47,460 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 47,460 شهيدًا و111,580 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 43 شهيدًا منهم 42 انتشالًا وشهيدًا متأثرًا بإصابته و9 مصابين إلى مستشفيات القطاع، خلال 24 ساعة الماضية.
كما أشارت إلى وجود آلاف الشهداء تحت ركام المنازل، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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