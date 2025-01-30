شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 47,460 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 47,460 شهيدًا و111,580 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 43 شهيدًا منهم 42 انتشالًا وشهيدًا متأثرًا بإصابته و9 مصابين إلى مستشفيات القطاع، خلال 24 ساعة الماضية.

كما أشارت إلى وجود آلاف الشهداء تحت ركام المنازل، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.