الخليج اليوم .. "حلم الصحراء السعودي"..أول قطار فائق الفخامة في الشرق الأوسط (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني - اكتملت التصاميم النهائية لقطار "حلم الصحراء" الفاخر، أول قطار من فئة الخمس نجوم في منطقة الشرق الأوسط، الذي يجسد مزيجا فريدا بين الفخامة المعاصرة والهوية الثقافية للمملكة.

ومن المخطط إطلاق القطار، الذي صممته المهندسة المعمارية ألين أسمر دامان، وهو مشروع مشترك بين الخطوط الحديدية السعودية (SAR) والعلامة التجارية الفاخرة الإيطالية "Arsenale S.p.A"، في خريف عام 2026.

وتكمن الفكرة في تعزيز الفخامة، مع دمج الثقافة السعودية وتراث البلاد، إذ يشمل التصميم زخارف من وجهات مثل العلا ومدائن صالح وحائل.

وتتميز إطلالة القطار باللون الرملي، مع وجود درجات من اللون الذهبي، والألوان الداكنة، إلى جانب التفاصيل المعدنية التي تعكس مناظر الصحراء في الخارج.

وصممت صالات الاستقبال لتبدو كمجلس يتم الترحيب بالضيوف فيه، وتشمل أنماطا هندسية وعناصر خشبية منحوتة يدويا.

وتبدو غرف النوم أكثر فخامة، فتوحي الأرائك والستائر الزمردية، بالإضافة إلى الجدران المكسوة بالألواح الخشبية، بطراز "آرت ديكو".

ويمتد الاهتمام بالتفاصيل إلى المناطق العامة، حيث ستتزين الممرات بالأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية للمواقع الثقافية السعودية.

وسيتمتع الجزء الخارجي من القطار بلون معدني مصقول بلمسات من اللون البنفسجي.

ويتضمن القطار 34 جناحا موزعا عبر 14 عربة، وسيحضر قائمة المطعم "طهاة محليين ودوليين"، وفقا للبيان الصحفي الذي صاحب الرسومات التخيلية.

وينطلق المسار من العاصمة السعودية الرياض عبر شبكة السكك الحديدية الشمالية التابعة لشركة الخطوط الحديدية السعودية.

وبالشراكة مع وزارة الثقافة السعودية، ستقدم "برامج ثقافية مختارة" للضيوف، بالإضافة إلى "مسارات سياحية فريدة تتكامل بسلاسة مع رحلة القطار".

وسيعبر المسار، الذي يبلغ طوله 1300 كيلومتر، المناظر الطبيعية الصحراوية في البلاد.

المصدر: CNN