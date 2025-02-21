شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط: خطة ترامب لقطاع غزة لا تتعلق بالإخلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إن خطة الرئيس دونالد ترامب لقطاع غزة لا تتعلق بـ"الإخلاء".

ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" إلى ويتكوف قوله في مؤتمر في ميامي: "هذا لا يعني أننا نسير على خطة إخلاء".

وأضاف: "عندما يتحدث الرئيس عن هذا، فهذا يعني أنه يريد هز تفكير الجميع والتفكير فيما هو مُقنع وما هو الحل الأفضل للشعب الفلسطيني وسكان غزة الذين يعيشون هناك".

وكان ترامب قد أثار فكرة "سيطرة" الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه، وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".. وقوبلت فكرة ترامب برفض من الدول العربية.

من جانبه.. رأى مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أن الرئيس الأمريكي هو فقط من يستطيع إعادة السلام إلى العالم. وقال إن الرئيس الأمريكي أرسل رسالة واضحة لحركة حماس، وهو ما أثر في تغير الوضع وتم الإفراج عن عدد من الرهائن المحتجزين بقطاع غزة.