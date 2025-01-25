شكرا لقرائتكم خبر عن صور| دولة الاحتلال تعلن الإفراج عن 200 معتقل فلسطيني من سجونها والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، الإفراج عن 200 سجين فلسطيني في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما أطلقت حركة حماس سراح أربع مجندات من الرهائن المحتجزين لديها.واستقبل حشود من الفلسطينيين بفرح المعتقلين المفرج عنهم لدى وصولهم إلى رام الله.وتسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي أربع مجندات إسرائيليات من الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، بعدما سلمتهن الحركة الفلسطينية للجنة الدولية للصليب الأحمر، في وقت سابق اليوم السبت.وسلّمت حركة حماس في قطاع غزة السبت أربع رهائن إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل بعد ظهورهن على منصة وسط أحد الميادين وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.وكانت الرهائن الأربع وجميعهن جنديات يرتدين ملابس عسكرية وكن محتجزات في قطاع غزة منذ اقتيادهن إلى هناك إبان هجوم السابع من أكتوبر 2023.