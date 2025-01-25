الخليج اليوم .. السفارة الإماراتية في بيروت تستأنف مهامها رسميا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولتي الإمارات ولبنان، أعادت سفارة دولة الإمارات في بيروت ممارسة مهامها رسمياً.

إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الخارجية الإماراتي، عمر الشامسي، أن إعادة افتتاح السفارة يمثل خطوة مهمة ضمن دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، ما يعكس التزام الإمارات بدعم استقرار وتنمية لبنان.

وأشار إلى أن إعادة افتتاح السفارة يعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، ويعزز من فرص التعاون في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين والشعبين الشقيقين، طبقاً لـ وكالة الأنباء الإماراتية.

وشهدت الساعات الماضية حراكاً خليجياً لافتاً تجاه لبنان، إذ زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لبنان والتقى بقياداته السياسية، كما زار أيضاً وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، وأمين مجلس التعاوم الخليجي، جاسم البديوي، بيروت.

وأكدت الرؤى الخليجية تجاه بيروت أهمية المواقف الثابتة والراسخة لدول مجلس التعاون، فضلاً عن دعم بيروت لكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها، ويسهم في الازدهار والتنمية المستدامة للشعب اللبناني الشقيق.