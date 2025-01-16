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استشهاد 5 فلسطينيين في غارة للاحتلال على مخيم جباليا

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واس- غزة 0 تبليغ

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  • استشهاد 5 فلسطينيين في غارة للاحتلال على مخيم جباليا 2/2

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الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدفت تجمعًا للفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال خمسة شهداء، بينهم طفلان وامرأتان ومصابون، جراء غارة إسرائيلية على مخيم جباليا، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية وشرعت بتفتيش عدد من المحلات التجارية، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، وسط إطلاق نار وقنابل غاز تجاه منازل الفلسطينيين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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