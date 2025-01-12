شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة شهداء بينهم مسعف جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم مسعف، جراء استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن شهيدين وعدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى العودة في النصيرات، إثر قصف مدفعية الاحتلال على منازل المواطنين في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.



وأوضحت أن آليات الاحتلال واصلت إطلاق النار بشكل كثيف باتجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة.



في السياق ذاته، استشهد ضابط الإسعاف حسن الكحلوت، من مخيم جباليا، متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال شمال القطاع.