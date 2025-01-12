شكرا لقرائتكم خبر عن 23 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 23 شخصا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح اليوم 17 منهم شمالي القطاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,537 شهيدا، و109,571 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر الطبية، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و193 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.