شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم الفلسطينية": استشهاد 12 ألف طالب في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت وزارة التعليم الفلسطينية استشهاد 12 ألف طالب وطالبة، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بينهم طلبة جامعات، وتدمير البنية التحتية للمدراس ضمن سياسة الاستهداف الممنهج للتعليم في فلسطين. استهداف المدارس الفلسطينية وأكدت الوزارة في بيان أن المدارس الفلسطينية تشهد في الوقت الراهن استهدافًا متواصلًا من قوات الاحتلال، ما يعطل العملية التعليمية، ويهدد مستقبل الطلبة للعام الدراسي الثاني على التوالي خاصة في قطاع غزة.

من جهتها، أشارت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن أكثر من 600 ألف طالب وطالبة يحرمهم الاحتلال من التعليم نتيجة استمرار العنف وقصف المدارس، واستخدام المدارس أماكن للجوء آلاف النازحين.

