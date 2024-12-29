الخليج اليوم .. الاتحاد الكويتي يعلن عن قرار جديد بشأن مباراتي نصف نهائي "خليجي 26"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تأجيل عملية بيع تذاكر مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة "خليجي 26" المقامة بالكويت بسبب الطلب الكبير.

الاتحاد الكويتي يعلن عن قرار جديد بشأن مباراتي نصف نهائي "خليجي 26"

وقال الاتحاد الكويتي في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس" اليوم الأحد: "يود الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن ينوه لجماهيره الكرام عن تعذر بيع التذاكر اليوم بسبب الإقبال الكبير على شراء تذاكر مباريات نصف النهائي، حيث تجاوز عدد الطلبات عبر المنصة الإلكترونية حاجز الـ130 ألف طلب. ونظرا للتأخير في حسم تحديد مواعيد مباريات نصف النهائي وتأجيل النهائي إلى يوم السبت 4 يناير".

وأضاف موضحا "تقرر تأجيل موعد بيع التذاكر إلى الساعة 12 ظهرا يوم غدٍ الاثنين، مع الاكتفاء ببيع التذاكر عبر تطبيق حياكم والمواقع الرسمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والاتحاد الخليجي لكرة القدم، وذلك لضمان سهولة وسرعة عملية البيع لجمهورنا العزيز".

وختم البيان: "يؤكد الاتحاد تقديره لتفهمكم، كما يشكر الجمهور على دعمه الكبير وحرصه على متابعة هذا الحدث الرياضي المميز".

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي قررت في وقت سابق اليوم الأحد تثبيت موعد مباراتي الدور نصف النهائي لـ"خليجي 26"، وإقامة المباراتين بعد غد الثلاثاء 31 ديسمبر بينما تقرر تأجيل نهائي البطولة الخليجية من يوم الجمعة الموافق 3 يناير المقبل، ليقام يوم السبت الموافق الرابع من الشهر نفسه على ملعب جابر الدولي بالكويت.

وستلعب عمان التي تصدرت المجموعة الأولى في "خليجي 26" ضد السعودية صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد غد الثلاثاء على ملعب جابر المبارك في الصليبخات في الساعة 17:30 بتوقيت السعودية.

أما المباراة الثانية التي ستجمع منتخب الكويت مستضيف البطولة ووصيف المجموعة الأولى ضد البحرين متصدرة المجموعة الثانية، فستقام أيضا يوم الثلاثاء وستجرى على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، وتنطلق في الساعة 20:45 بتوقيت السعودية.

المصدر: الاتحاد الكويتي لكرة القدم