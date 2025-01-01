السعودية تنفذ حكماً بالإعدام على 6 إيرانيين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعدمت السعودية 6 إيرانيين بتهمة تهريب المخدرات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأربعاء، مما دفع طهران إلى استدعاء السفير السعودي بحسب تقارير إعلامية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن الإيرانيين الستة ألقي القبض عليهم ووجهت إليهم تهمة تهريب الحشيش إلى المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وصدر عليهم حكماً بالإعدام.

ولم يذكر البيان متى تم تنفيذ الإعدامات.

وردا على ذلك، استدعت طهران السفير السعودي في طهران "للاحتجاج بشدة" على عمليات الإعدام، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

يذكر أن دول الخليح العربي لديها سياسة تعد من بين الأكثر صرامة في العالم في التعامل مع قضايا تهريب المخدرات، حيث يتم اتخاذ الأحكام المشددة دون تهاون، بهدف القضاء على المخدرات التي دمرت حياة آلاف الشباب، فضلاً عن تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي المدمر.