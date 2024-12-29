الخليج اليوم .. السعودية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة والجيش

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء يوم الأحد، اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة والجيش.

وقالت في بيان تلقت RT نسخة منه: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحماية من شرطة وقوات الاحتلال".

وأضافت الوزارة أنه "تجدد استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة للقانون الدولي واستمرار الاعتداءات الغاشمة والمتكررة على حرمة المسجد الأقصى".

وأكدت المملكة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.

وطالبت الخارجية "المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين".

واقتحم عشرات المستوطنين يوم الأحد باحات المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية وذلك في رابع أيام عيد الأنوار اليهودي "الحانوكا".

اقتحم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي المسجد الأقصى مع المستوطنين وأدى صلواته في الأنفاق تحت المسجد.

وأفادت مصادر محلية بأن نحو 403 مستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية كما نظموا حلقة غناء ورقص في أروقته، فيما منعت الشرطة الإسرائيلية المواطنين من الدخول إلى البلدة القديمة ومحيط المسجد.

ويأتي الاقتحام في رابع أيام عيد الأنوار "الحانوكا" اليهودي الذي شهد دعوات أطلقها المستوطنون لزيادة الاقتحامات مع حلول العيد الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ودعت جماعات "الهيكل" المتطرفة إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكا" اليهودي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة فيديوهات لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والطقوس التلمودية التي أدوها هناك.