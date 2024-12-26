الخليج اليوم .. اليمن..مقتل وإصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بقصف حوثي في تعز

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت مصادر يمنية، مقتل طفلين شقيقين وإصابة اثنين آخرين من أسرة واحدة، في قصف شنته ميليشيا الحوثي، الاثنين، واستهدف قرية غربي محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وأضافت المصادر أن الحوثيين شنوا قصفًا مدفعيًا استهدف منزل أحد المواطنين في قرية "البومية" التابعة لمديرية مقبنة غربي تعز، أسفر عن مقتل طفلين شقيقين، وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من أسرة واحدة.

وبحسب المصادر، فقد أدى القصف الحوثي إلى مقتل الطفل ديب بكر قائد مهيوب (4 سنوات) وشقيقته شيماء بكر (6 أعوام)، فيما لا يزال طفلان من ذات الأسرة هما: الطفلة مريال بكر قائد مهيوب (8 سنوات)، عبدالحق علي قائد مهيوب (3 سنوات)، يتلقيان العلاج في المستشفى السعودي الميداني بالمخا.

ومطلع ديسمبر/تشرين الثاني الجاري، قتل وأصيب 14 مدنيًا بقصف حوثي عبر طيران مسير استهدف السوق الشعبي لقرية "البومية" ذاتها، مسرح هجوم اليوم.

وأدان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الهجوم الذي استهدف القرية في آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي دون الإشارة إلى الطرف المتسبب بالهجوم المميت.

إلى ذلك، تجددت المواجهات، الاثنين، بين القوات الحكومية ومسلحي ميليشيا الحوثي بمدينة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وقال محور تعز العسكري، في بيان، إن مواجهات اندلعت بين قواته والحوثيين في جبهة عصيفرة شمالي المدينة.

ولفت أن المواجهات تزامنت مع إحباط قواته محاولة تسلل لمسلحي الجماعة في جبهة الأحطوب بمديرية جبل حبشي، عند الضواحي الغربية لتعز.

وأشار المحور في بيان سابق إلى أن قواته أحبطت، خلال العشرة أيام الماضية، ثلاث هجمات لمسلحي جماعة الحوثيين على امتداد جبهات القتال في المحافظة.

وأضاف أن الهجمات تزامنت مع استهداف الحوثيين الأحياء والقرى السكنية بالقصف بالطيران المسير في الضباب والريف الغربي لتعز.