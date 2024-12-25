الخليج اليوم .. نتنياهو للحوثيين: سنلقنكم درساً قاسياً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

فقد عاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأربعاء، وهدد الجماعة.

وزعم أنه سيلقن الحوثي درسا قاسيا كما فعل مع حماس وحزب الله ونظام الأسد، وفق تعبيره.

جاء هذا بعدما أعلن قائد القوات الجوية الإسرائيلية تومير بار عن هجمات مضادة أشد على جماعة الحوثي اليمنية، بعد هجوم صاروخي آخر على منطقة تل أبيب الكبرى.

وصرح بار في مراسم بقاعدة هاتساريم الجوية في صحراء النقب جنوبي إسرائيل الأربعاء بأن القوات الجوية هاجمت الحوثيين ثلاث مرات بالفعل.

وأوضح: "سنواصل زيادة شدة الهجمات وعددها حسبما نحتاج".

أتت هذه التطورات بعدما أفاد مصدر لهيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يدرس هذه الأيام شن هجوم واسع على الحوثيين في اليمن.

وأعلن أن الجيش الإسرائيلي يفكر في شن هجوم آخر، وهو الرابع من حيث العدد، ضد الحوثيين في اليمن.

كما تابع أن القوات الجوية والجيش الإسرائيلي وجناح العمليات يعدون خططا أكثر عدوانية، ويعملون أيضا على زيادة عدد الأهداف في جميع أنحاء اليمن.

بالمقابل، رد الحوثيون مهددين باستهداف المصالح الأميركية في المنطقة في حال تعرضهم لهجوم أميركي إسرائيلي.

وحذر عضو المجلس السياسي للجماعة، محمد علي الحوثي، في كلمة مصورة بثها عبر منصة "إكس"، "الأميركيين من استهداف اليمن"، مشددا على أن قواته ستضرب المصالح الأميركية في الشرق الأوسط بلا أي خطوط حمراء.

وأعلن أنه إما أن يتوقف العدوان على غزة واليمن، أو أن الحوثيين سيستهدفون أي هدف أميركي حساس يمكن أن يوصل رسالتهم.

كما وجهت الحوثي جميع المشافي العامة والخاصة في المناطق التي تسيطر عليها إلى رفع الجاهزية في جميع أقسامها تحسبا لأي طارئ.

"إسناد لغزة"

ومنذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي (2023)، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل، واستهدفوا عشرات سفن الشحن أيضا في البحر الأحمر، "إسنادا لغزة".

إلا أن بعض المراقبين رأوا أن إسرائيل باتت بعد قضائها على قدرات كبيرة لدى حزب الله في لبنان، فضلا عن حماس، أكثر استعدادا وتصميماً على ضرب الحوثيين.

وقد أعلنت بالفعل صراحة أكثر من مرة أنها "قضت على كافة أذرع إيران في المنطقة، ولم يبق سوى الحوثيين"، لتكررها اليوم أيضاً.

إلى ذلك، أعلن المكتب الصحفي للبعثة الإسرائيلية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة، أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا في 30 ديسمبر بشأن الهجمات التي يشنها الحوثيون على الأراضي الإسرائيلية.