شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: فرض ضريبة 15% على الكيانات متعددة الجنسيات بدءً من أول يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية وأن يطبق القانون أول يناير القادم.



وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي شريده عبدالله المعوشرجي، إن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، مضيفًا أن ذلك التزامًا بالقواعد الضريبية العالمية وبهدف الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.