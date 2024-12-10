شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف دمشق الكاثوليكى: تلقينا تطمين من السلطة الجديدة بسوريا بشأن المسيحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسقف الأرمن الكاثوليك في دمشق جورج أسعدوريان إنه التقى بمسؤولين من "السلطة الجديدة"، حيث تلقى تطمينات بشأن المسيحيين؛ مؤكدا أنه "لا يوجد خطر عليهم" في الوقت الراهن، وأن الوضع "هادئ" حاليا.

وأضاف أسعدوريان - خلال لقاء أجرته معه شبكة /فرنس انفو/ الفرنسية - أنه "تم التأكيد لنا أن العلاقة بينهم وبين العائلة المسيحية ستكون جيدة"، مضيفا "لن تكون لدينا مشكلة".

وأشار إلى أنه تحدث - خلال اللقاء الذي شمل أيضا السفراء الأجانب لإيطاليا واليونان والمملكة العربية السعودية - عن "أمن المسيحيين"، مؤكدا أنه يريد "السلام والأخوة الوطنية، ووطن واحد للجميع". كما يريد أن تكون سوريا "دولة علمانية للجميع".