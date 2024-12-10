شكرا لقرائتكم خبر عن صور وأرقام.. كيف بدت مشاهد عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم الأم؟ والان نبدء بالتفاصيل

عودة اللاجئين السوريين

اللاجئون السوريون

أرقام عودة اللاجئين السوريين

الدمام - شريف احمد - تتواصل أعداد اللاجئين السوريين المتدفقة عبر الحدود والمعابر، للرجوع إلى وطنهم الأم، بعد سقوط نظام بشار الأسد.وبدأت أعداد من اللاجئين السوريين في تركيا التدفق على البوابات الحدودية للعودة إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد.وتشهد بوابة باب الهوى (جيلفا غوزو) الواقعة في بلدة ريحانلي (الريحانية) التابعة لولاية هطاي، جنوب تركيا، شمال محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، تدفقاً من جانب السوريين الذين يعيشون في هطاي والمناطق المحيطة.وظهروا وهم حاملين أمتعتهم للعودة إلى المدن والقرى التي نشأوا فيها قبل رحلة اللجوء في تركيا.وكان وزير الداخلية علي يرلي كايا، قال في تصريحات، تناول فيها التطورات في سوريا واحتمالات عودة اللاجئين إلى بلادهم.وذكر أن عدد مَن عادوا إلى بلادهم منذ عام 2016 بلغ 737 ألف سوري، وأن متوسط عدد العائدين شهريًا منذ مطلع العام الحالي 11 ألف سوري.وفي لبنان عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، شهدت تجمعات كبيرة من السوريين، بانتظار فتح الحدود للدخول إلى بلدهم.وقد شهد المعبر من الناحية اللبنانية زحمة كبيرة من السيارات السورية للدخول إلى سوريا، كما فتح طريق الزمراني لأهالي حمص والقلمون للعودة من عرسال.وينتظر أن يقدم الأمن العام في لبنان التسهيلات اللازمة للمواطنين السوريين الموجودن في لبنان للعودة إلى سوريا عبر معبر المصنع الحدودي.كذلك توافد لاجئون سوريون مقيمون في الأردن، منذ أمس الأحد، إلى الحدود مع سوريا عائدين لبلادهم، في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد وإعلان فصائل المعارضة السورية سيطرتها على العاصمة، دمشق.وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) قد كشفت عن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم خلال النصف الأول من العام الحالي قادمين من عدة بلدان مجاورة.وغادر 4060 لاجئًا سوريا الأُرْدُن خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام 2024 للعودة إلى بلادهم بزيادة قدرها 57% مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها في 2023.كما عاد 27091 لاجئًا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 7 أشهر من 2024.وذلك مقابل 20061 خلال الفترة الزمنية ذاتها في 2023، أي بزيادة قدرها 35.04%.