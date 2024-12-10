شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية: إسرائيل تخرب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن الاعتداءات التي نفذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، فضلاً عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية، يؤكدان استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي، وعزمها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.



وأكدت السعودية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الإثنين، على ضرورة إدانة المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات الإسرائيلية، والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".