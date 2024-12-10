شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية: استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة بالجولان يؤكد استمرارها في انتهاك القانون الدولي والان مع تفاصيل الخبر

قالت الخارجية السعودية قبل قليل، إن استيلاء دولة الاحتلال الإسرائيلى على المنطقة العازلة في الجولان، واستهدافها الأراضي السورية، يؤكدان استمرارها في انتهاك القانون الدولي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضافت الخارجية السعودية، أن دول الاحتلال الإسرائيلى عازمة على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.