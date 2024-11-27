شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يأمل فى إسهام اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان فى تخفيف معاناة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن أمله بأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله وتخفيف التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في دفع الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة.

وأكد أوستن في بيان، رسمي نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، ضرورة مواصلة العمل على تحسين الظروف الإنسانية المأساوية في غزة، مع الالتزام بتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم الأمريكيون".

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل ولبنان، واصفا إياه بأنه "لحظة تاريخية" تصب في مصلحة الطرفين وأمن المنطقة.

وقال: "هذا الحل الدبلوماسي من شأنه أن يتيح لعشرات الآلاف من المدنيين في كلا البلدين العودة بأمان إلى منازلهم، ويضع حدا للعنف والدمار الذي خلفه الصراع".

وأوضح أن وزارة الدفاع الأمريكية ستعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين والجهات المعنية؛ لضمان تنفيذ الاتفاق.