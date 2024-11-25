شكرا لقرائتكم خبر عن حرب لبنان.. سقوط قتلى وعدد كبير من المصابين في غارات إسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 في غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقضاء صور.

كما شنت غارة على مدينة الهرمل، أدت إلى سقوط شهيد وعدد كبير من الإصابات حتى الساعة. حرب إسرائيل على لبنان كما أدت إلى تدمير منزل من طابقين، مع وجود مفقودين تحت الأنقاض.

كان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددًا غارات جوية على مبانٍ بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت. غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وأدت الغارات إلى وقوع ما لا يقل عن 8 انفجارات قوية، وتلت الغارات الجوية عدة دعوات للإخلاء، وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان الضواحي.

وعلى الرغم من الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، فإن الاشتباكات المسلحة لا تزال تتصاعد في الأيام الأخيرة.