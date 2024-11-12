شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بنابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد فتى فلسطيني، اليوم "الثلاثاء"،متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة دير شرف شمال غرب نابلس.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطيني - في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد الفتى وليد أشرف محمد حسين (18 عاماً) برصاص قوات الاحتلال.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، فرضت قوات الاحتلال مزيدا من إجراءاتها القمعية وصعّدت عقابها الجماعي بحق المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وضاعفت أدواتها العنصرية للسيطرة عليهم وتقييد حركتهم بالحواجز العسكرية وغيرها من الوسائل.