شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

كشف إعلام فلسطيني عن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار على شاب عند حاجز دير شرف غربي نابلس بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

فيما كشف إعلام فلسطيني بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع عدد من الشبان في بلدة تقوع جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية.