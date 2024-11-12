شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة غارات الاحتلال على لبنان إلى 3243 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى يوم الأحد، إلى 3243قتيلًا و 14134 جريحًا، وفق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة يوم الإثنين.

وأعلن المركز في التقرير اليومي، أن حصيلة يوم الأحد فقط، بلغت 54 قتيلًا و56 جريحًا. الضحايا من المسعفين وبلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا من المسعفين منذ بدء العدوان 191 قتيلًا و308 جريحًا، وبلغ عدد الآليات المستهدفة 244 آلية.

وجرى تسجيل 65 اعتداء على المستشفيات، و88 اعتداء على مراكز طبية وإسعافية، و217 اعتداء على الجمعيات الإسعافية، بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة. سلسلة واسعة من الغارات وبدأت طائرات الاحتلال الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي، شن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الآن، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت، وجبل لبنان وشمال لبنان.

وبدأ جيش الاحتلال في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.