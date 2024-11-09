شكرا لقرائتكم خبر عن 400 يوم من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 43552 والان نبدء بالتفاصيل

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وسط قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 400 على التوالي إلى 43552 شهيدًا، ونحو 102765 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 44 فلسطينيًا وإصابة 81 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، إضافة إلى ارتكاب 4 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.من ناحية أخرى، استُشهد فلسطينيان وجرح عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف خيمة داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة .وذكرت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، أن طائرات مروحية أطلقت عدة صواريخ على خيمة تؤوي نازحين في ساحات المستشفى، مما أدى لاستشهاد فلسطينيين، وجرح ثلاثة صحفيين، أثناء تغطيتهم ليوميات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.في سياق متصل، حذرت مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، من خطورة الوضع الصحي داخل المستشفى، مع نفاذ الوقود والأدوية، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع وصول الدواء والغذاء والوقود للمستشفى منذ عدة أسابيع.