قادة عرب يهنئون ترامب بالفوز في الانتخابات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: بعد إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، انطلقت رسائل التهنئة من قادة عرب، مشددين على أهمية استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة.

خطاب النصر: ترامب يتحدث عن "تفويض غير مسبوق"

في خطاب ألقاه من مقر حملته الانتخابية بولاية فلوريدا صباح الأربعاء، أعلن ترامب أنه حقق "انتصارًا سياسيًا لم يشهده بلدنا من قبل". وصف هذا الفوز بأنه "تفويض غير مسبوق"، معربًا عن ثقته في التأييد الذي حصل عليه من الشعب الأميركي. بينما تزداد الترقبات حول النتائج النهائية، بدأت التهاني تتدفق من القادة العرب، مما يعكس الروابط الوثيقة التي تربط دول المنطقة بالولايات المتحدة.

القيادة السعودية: إشادة بالعلاقات التاريخية

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس ترامب بالفوز في الانتخابات. وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أفادت بأن الملك سلمان أعرب عن "تميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة". كما أكد الملك وولي العهد على رغبة المملكة في مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

أول التهاني من قطر

كان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول زعيم عربي يهنئ ترامب بالفوز، وذلك من خلال منشور على حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقًا) صباح الأربعاء. قال الشيخ تميم: "أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأتمنى لك كل التوفيق خلال ولايتك، وأتطلع إلى العمل معًا مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم". تعكس تهنئته أهمية العلاقات بين قطر والولايات المتحدة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

السيسي يشيد بالعلاقات المصرية-الأميركية

بعد تهنئة الشيخ تميم، عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تمنياته لترامب بالنجاح والتوفيق في تحقيق مصالح الشعب الأميركي. نشر السيسي تهنئته في تدوينة قال فيها: "أتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأميركي، ونتطلع لأن نصل سويًا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين".

وأكد السيسي على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن "لطالما قدم البلدان نموذجًا للتعاون ونجحا سويًا في تحقيق المصالح المشتركة، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم".

الملك عبدالله الثاني: تعزيز الشراكة في خدمة السلام

كما هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الرئيس ترامب في تغريدة على حسابه بمنصة إكس. كتب الملك: "أطيب التهاني للرئيس دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية. أتطلع إلى العمل معك مجددًا لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع". وتأتي هذه التهنئة في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تحديات كبرى تتطلب تعاونا وثيقًا بين الأردن والولايات المتحدة لضمان الاستقرار.

الشيخ محمد بن زايد يؤكد على الشراكة الاقتصادية

من جهته، قدم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تهنئته لترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس، معربًا عن أمله في استمرار التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة. قال في بيان: "أهنئ دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متمنيًا لهما التوفيق في خدمة الشعب الأميركي الصديق".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة تمتد لأكثر من خمسة عقود، وتتميز بكونها شراكة استراتيجية وثيقة. وأشار إلى أهمية استمرار التعاون الذي يركز على "اقتصاد المستقبل"، متطلعًا إلى تعزيز هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة.---

أمير الكويت يشيد بالعلاقات الراسخة

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أرسل بدوره برقية تهنئة إلى ترامب، أشاد فيها بالعلاقات التاريخية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية. وأكد الشيخ مشعل على التطلع المشترك لتعزيز التعاون بين البلدين. وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) نقلت عن الأمير مشعل قوله: "نؤكد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون بينهما".

تعكس هذه التهاني المتدفقة رؤية مشتركة لدى القادة العرب لدعم الاستقرار العالمي، مع إشارة واضحة إلى أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي في ظل التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

من المحيط إلى الخليج: قادة العالم يتسابقون لتهنئة ترامب