الخليج اليوم .. مجلس الوزراء السعودي يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وافق مجلس الوزراء في السعودية خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من حيث المبدأ على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر.

كما أقر المجلس انضمام المملكة إلى "مبادرة الإنجاز الشامل في صناعة الأسمنت والخرسانة" التي أطلقت على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

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وتمت الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

وفوض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الخليج في المملكة العربية السعودية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمكتب للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، والتوقيع عليه.

وأقر المجلس اتفاقية إطارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية.