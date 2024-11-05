شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن إصابة أحد عناصره بجروح خطيرة جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن أحد عناصره من الكتيبة 932 أصيب بجروح خطيرة في جنوب لبنان، حيث تم نقله إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش قوله" إنه جرى اعترض صاروخين أطلقا من لبنان قبل وقت قصير حيث تسببت القذائف في إطلاق صفارات الإنذار في حيفا والبلدات المحيطة بها"، مضيفا "أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة بدون طيار أطلقت من سوريا خلال الليل".