الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي يتحدث عن آخر مستجدات المنطقة وعلاقة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تحدث وزير الخارجية السعودي عن عدة ملفات ساخنة في المنطقة تتعلق بغزة ولبنان وإيران كما تطرق للحديث عن الولايات المتحدة خلال مشاركته في ملتقى "مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الملتقى اليوم الخميس: إن المملكة تتواصل بإيجابية وبطريقة مبتكرة مع العالم وقادرة على التعامل مع النزاعات في المنطقة" موضحا أن السعودية تواصل وتدعم جهود السلام لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة".

وأضاف أن السعودية تعمل على التأكد من نيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة وأن تكون فلسطين عضوا في المجتمع الدولي" مشيرا إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة".

وفيما يخص الأوضاع في لبنان أوضح الوزير أن المملكة تدعم الجهود الدولية لوقف التصعيد في لبنان.

وفي الشأن الإيراني قال إن "الإيرانيين يتجهون نحو إيقاف التصعيد في إسرائيل".

وأشار إلى أن "العلاقات مع إيران تسير في المسار الصحيح" لافتا أن المملكة "لم تشارك في أي مناورات عسكرية مع إيران".

وتحدث عن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة قائلا إن الرياض "تحرز تقدما" في تنمية العلاقات مع واشنطن.

وأردف أن المملكة ترحب بإبرام أي صفقة دفاعية مع الولايات المتحدة.

وتابع وزير الخارجية السعودي أن بلاده جاهزة للعمل مع أي رئيس ينتخبه الشعب الأمريكي.

وذكر أن بلاده أثبتت أنها "مركزا عالميا في المجالات الحيوية والرقمية وتواصل تنويع شراكاتها مع العديد من الدول".

وتطرق خلال حديثه إلى "رؤية السعودية 2030" وقال إنها تهدف إلى استقرار المملكة والدول المجاورة".

الجدير ذكره أن فعاليات مؤتمر مبادرة "مستقبل الإستثمار" تستمر لليوم الثالث علي التوالي والأخير حيث تقام النسخة الثامنة من المؤتمر في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

ويشار إلى أن أعمال مبادرة "مستقبل الاستثمار" في نسختها الثامنة أنطلقت بالرياض أول أمس تحت شعار "أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد" وذلك تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.