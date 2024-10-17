الخليج اليوم .. تراجع صادرات الخام السعودي إلى 5.671 مليون برميل يوميا في أغسطس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) اليوم الخميس إن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في أغسطس/آب إلى 5.671 مليون برميل يوميا مقارنة مع 5.741 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.

وأظهرت بيانات "جودي" انخفاض في صادرات السعودية من النفط الخام بواقع 70 ألف برميل يوميا خلال أغسطس الماضي مقارنة بصادرات الشهر السابق عليه.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني، وفقا لـ "رويترز".

وارتفعت صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.126 مليون برميل يوميا إلى 1.254 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وزاد الطلب السعودي على المنتجات النفطية 0.066 مليون برميل يوميا إلى 2.891 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي.