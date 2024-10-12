شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية: نبذل جهودا سياسية لوقف الحرب فى غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة العراقية أنها تنتهج سياسة التعاون الدبلوماسى الإقليمى والدولى لوضع نهاية للحرب فى المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادى ، فى تصريحات اليوم الجمعة بثتها وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السودانى أجرى لقاءات دولية مكثفة بعد انتقال المعارك من قطاع غزة إلى لبنان ، والأحداث الدموية والتدميرية التي حدثت في لبنان وقد تنتقل إلى مناطق أخرى.



وأضاف أن العراق يتطلع الى أن تضطلع روسيا والصين ، الدولتان الكبيرتان المهمتان العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي ، بدور في وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة أن يتم تفعيل دور مجلس الأمن الدولى ليكون له موقف في ردع العدوان ، وأن تفعل منظمات الأمم المتحدة دورها في حماية الضحايا والمشردين فى غزة ولبنان.



وأكد العوادي أن رئيس الوزراء العراقي يفعل ما بوسعه لوقف الحرب من خلال لقاءاته واتصالاته المستمرة مع الدول الكبرى والإقليمية والعربية، مشيرا الى أنه ، في الفترة الاخيرة ، بدأ نشاط عربي من منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية ، وكان هنالك بيان لمجلس التعاون الخليجي طالب بوقف الحرب ، مضيفا "إننا نتطلع كمنظومة عربية الى التعاون سويا ، وهذا ما هو مطلوب من أجل ذلك".



وشدد على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي ليكون هناك قرار أممي يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار ، منوها بأن 8 آلاف لبناني يتواجدون في العراق ، وتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 10 آلاف خلال الأيام المقبلة.