الخليج اليوم .. الكويت.. الجنايات ترفض إخلاء سبيل إعلامي مشهور متهم بـ"العيب في الذات الأميرية"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رفضت محكمة الجنايات في الكويت إخلاء سبيل إعلامي مشهور وقررت حجز القضية المتهم فيها بـ"العيب في الذات الأميرية" والمدان بها سنتين غيابيا للحكم في 23 أكتوبر.

وتم ضبط الإعلامي في مطار الكويت صباح الأربعاء أثناء عودته من الخارج.

وأحيل لمحكمة الجنايات تنفيذا لحكم الحبس الغيابي الصادر ضده.

وذكر مدونون أن الإعلامي الشهير هو فهد السلامة.

وكان فهد السلامة قد نشر تدوينة على حسابة بمنصة "إكس" قال فيها إنه سيعود إلى بلده إمتثالا للقانون ولحضور الجلسة التي حرم من حضورها بسبب غيابه عن الكويت.

وأضاف في تدوينته: "كلي ثقه بالقضاء الكويتي النزيه وواثق بأن الكل يعلم وتغريداتي تشهد بأن تاريخي كله ولاء للكويت ولحاكم الكويت عز يامال العز يابن صباح.. حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.. دعواتكم لي جزاكم الله خير أخوكم فهد السلامة".