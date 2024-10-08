شكرا لقرائتكم خبر عن تأبين الشهداء الفلسطينيين واللبنانيين فى بروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع ما يقرب من 500 بلجيكى الليلة الماضية أمام مبنى بورصة بروكسل لتأبين الشهداء الفلسطينيين واللبنانيين وذلك حسبما ذكرت شرطة بروكسل .

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا اليوم الثلاثاء، أن السلطات فى بروكسل وافقت على تنظيم هذا التأبين بعد طلب المنظمين وهم مجموعة "متحدون من أجل فلسطين" – إلى مجلس الدولة للتنديد بـ "الرفض غير الرسمي" ضد هذه التجمعات في بورصة سوتك.

وقد تمت إضاءة الشموع فى الساحة بينما انطلق أول هتاف "فلسطين حرة حرة"... وفي جو مشحون بالعاطفة، وقف الجمهور دقيقة صمت. وأكد أحد المتظاهرين: "إلى أن تتحرر فلسطين، سنقاتل إلى جانبها ضد الظالم".

كما تم فى الوقفة الاحتجاجية تأبين شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف حزب الله في لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي، لا سيما في منطقة البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت ... ومنذ أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 2000 شخص في لبنان، بينهم أكثر من ألف منذ اشتداد القصف الإسرائيلي في 23 سبتمبر الماضي، بحسب سلطات البلاد. ونزح حوالي 1.2 مليون شخص.