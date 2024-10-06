شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. 30 غارة إسرائيلية على بيروت و23 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية أمس السبت بلغت 23 قتيلا و 93 جريحا.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للاعلام ، إن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 23 شخصا وإصابة ثلاثة وتسعين بجروح". قصف بيروت وتشن طائرات الاحتلال الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان والعاصمة بيروت.

وطالت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين والمنشآت والطرقات، وأسفرت عن مقتل وجرح المئات، كما أسفرت عن موجة نزوح كثيفة من هذه المناطق. الحرب في لبنان في نفس السياق، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ليل السبت /الاحد أعنف ليلة منذ بداية القصف الإسرائيلي إذ استهدفت بأكثر من 30 غارة، سمعت اصداؤها في بيروت.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام اليوم، غطت سحب الدخان الأسود أرجاء الضاحية كافة.

واستهدفت الغارات مبنى في شارع البرجاوي بالغبيري، ومنطقة الصفير وبرج البراجنة، وصحراء الشويفات وحي الاميركان ومحيط المريجة الليلكي وحارة حريك.