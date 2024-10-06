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الاحتلال يشن غارات "عنيفة جدا" على الضاحية الجنوبية في بيروت

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د ب أ - بيروت 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يشن غارات "عنيفة جدا" على الضاحية الجنوبية في بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل الاحتلال الغارات الجوية التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد وقت قصير من إصدار أوامر إخلاء للسكان.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن الهجمات التي وقعت في وقت متأخر من ليل السبت استهدفت منطقة العديسة في الجنوب الشرقي، في الوقت الذي قال فيه حزب الله إن هناك اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.
أعمدة الدخان جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على عدة أماكن في الضاحية الجنوبية لبيروت - د ب أ

غارات على بيروت

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية إن إسرائيل شنت أكثر من خمس غارات استهدفت جنوب بيروت، أربع منها "عنيفة جدا".
انفجارات بعد هجوم للاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت- د ب أ

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات (العمروسية) وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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