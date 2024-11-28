نجوى كرم تتصدر بكلمة وطنية مؤثرة من مسرح Arabs Got Talent بعد نهاية الحرب في لبنان - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم كلمة وطنية مؤثرة خلال حلقة أمس المباشرة من برنامج Arabs Got Talent وذلك بمناسبة انتهاء الحرب في بلدها لبنان
وقالت نجوى بفخر واعتزاز كل لبناني: "دقوا جراس الكنايس علوا أصوات الاذان وما نحكي الا باسم واحد اسم لبنان
نشيدنا مش نصنا للوطن.
. نشيدنا كلنا للوطن... هيدا نشيد لبنان"
وتابعت: اكتر كلمة متداولة اليوم وحبيتها كتير "حجزت على لبنان"
وتم انتشار هذا المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد كثر بموقف نجوى الوطني المؤثر للغاية.
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