نجوى كرم تتصدر بكلمة وطنية مؤثرة من مسرح Arabs Got Talent بعد نهاية الحرب في لبنان - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم كلمة وطنية مؤثرة خلال حلقة أمس المباشرة من برنامج Arabs Got Talent وذلك بمناسبة انتهاء الحرب في بلدها لبنان

وقالت نجوى بفخر واعتزاز كل لبناني: "دقوا جراس الكنايس علوا أصوات الاذان وما نحكي الا باسم واحد اسم لبنان

نشيدنا مش نصنا للوطن.

. نشيدنا كلنا للوطن... هيدا نشيد لبنان"

وتابعت: اكتر كلمة متداولة اليوم وحبيتها كتير "حجزت على لبنان"

وتم انتشار هذا المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد كثر بموقف نجوى الوطني المؤثر للغاية.