الخليج اليوم .. أمير قطر يوجه بتوفير الموارد اللازمة لتقديم دعم للنازحين والمتضررين من العدوان الإسرائيلي على لبنان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بسرعة التحرك وتوفير كافة الموارد اللازمة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لجميع النازحين والمتضررين من العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال أمير قطر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إن فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة كان بمثابة الضوء الأخضر لتوسيع رقعة الصراع دون أدنى درجة من درجات المسؤولية من قبل المعتدين".

وأضاف الشيخ تميم "أؤكد وقوف قطر الكامل إلى جانب لبنان وشعبه ضد الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها، كما وجهت بسرعة التحرك وتوفير كافة الموارد اللازمة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لجميع النازحين والمتضررين من هذا العدوان".

وتشهد منطقة جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في 30 سبتمبر بدء عملية برية ضد حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وأعلن حزب الله يوم الخميس أنه تصدى لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند بوابة فاطمة وفي مارون الراس.

من جهته، اعترف الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء بمقتل 8 جنود بينهم ضباط وإصابة 7 بجروح خطيرة إثر كمائن نصبها حزب الله للقوات الإسرائيلية عند أكثر من بلدة حدودية.