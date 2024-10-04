الخليج اليوم .. قرقاش: المنطقة تمر بمرحلة خطيرة و"حل الدولتين" هو حجر الزاوية لوقف الأزمات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش أن المنطقة تمر بمرحلة خطيرة مع زيادة حدة التصعيد وخروجه عن السيطرة، مشيرا إلى أن "حل الدولتين" هو حجر الزاوية لوقف الأزمات.

وقال قرقاش: "تمر المنطقة بمرحلة خطيرة مع زيادة حدة التصعيد وخروجه عن السيطرة، محذرا من انتشار العنف والفوضى وخسارة المزيد من الأرواح. الحل يبدأ بوقف الحرب في غزة ولبنان وخفض التصعيد والحوار البعيد عن الخطاب المتطرف".

وأضاف: "يبقى "حل الدولتين" حجر الزاوية لوقف مسلسل الأزمات المتكررة وبناء مستقبل أفضل".

ويشهد لبنان تصعيدا إسرائيليا منذ الأسبوع الماضي، وتتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق مختلفة من البلاد، وسجل لبنان، حتى الآن مقتل 1974 شخصا بينهم 127 طفلا و261 امرأة، فيما أصيب 9384 آخرين، بحسب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض.

كما أكد وزارة الصحة الفلسطينية أن "حصيلة العدوان الاسرائيلي المستمر على القطاع، ارتفعت إلى 41534 شهيدا و96092 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".