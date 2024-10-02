شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | لحظة سقوط صاروخ إيراني على شاب فلسطيني في أريحا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر مقطع فيديو نشرته "العربية" لحظة سقوط صاروخ إيراني على شاب فلسطيني في أريحا ليلقى مصرعه، مساء الثلاثاء.وأطلقت إيران مساء الثلاثاء، مئات من الصواريخ تجاه إسرائيل، وسط دوي صافرات الإنذار داخل الأراضي المحتلة.



وسيطرت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء إطلاق الصواريخ، ودوت صفارات الإنذار في جميع الأنحاء.



إغلاق المجال الجوي

وفي هذا السياق، أعلنت 4 دول إغلاق مجالها الجوي، إذ صرح وزير النقل في العراق رزاق محيبس السعداوي، بإغلاق الأجواء العراقية، فيما أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات.



بدورها، أكدت دول الاحتلال إغلاق المجال الجوي بعد الهجوم الإيراني، كما أعلن وزير النقل اللبناني إغلاق المجال الجوي مؤقتًا أمام حركة الطيران.