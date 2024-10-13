شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. استشهاد 6 فلسطينيين في قصف وسط وشمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، على وسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. مخيم المغازي كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في مخيم المغازي وسط القطاع.

في نفس السياق، أصيب صياد فلسطيني بجروح خطيرة، بنيران زوارق الاحتلال الحربية في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.