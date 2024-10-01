شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 4 مزارات وفاعليات بعروس البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية.. جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدة تعد أكبر المدن السعودية بعد مدينة الرياض، المدينة وتوصف بأنها المدينة التي لاتنام 1- العمرة والسياحةيعشق المعتمرون مدينة جدة ويعتبرونها وجهة سياحية وتسويقية وترفيهية بعد أداء المناسك فهي تمثل مزيج بديع بين التقاليد العريقة والحداثة لما بها به من كنوز تاريخية ومناطق ترفيهية2- جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1في جو من الإثارة والمتعة تستضيف المملكة أكبر المهرجانات الرياضية والسباقات العالمية، ومن أبرزها سباق الفورمولا 1، الذي يقام على طول ساحل البحر الأحمر بجدة، ويعد هو "أسرع حلبة على الإطلاق في سباقات الفورمولا واحد"، وفقًا للاتحاد الدولي للسيارات. حيث تستطيع الجماهير الاستمتاع بأقوى سباقات العالم ومشاهدة سائقيهم العالميين المفضلين من مدرجات حلبة كورنيش جدة على ساحل البحر الأحمر.وعلى هامش المنافسات الحماسية على حلبة السباق، هناك الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية الحية، والتي تضم نخبة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء في العالم. ففي الأعوام السابقة، أحيا مغني بوب وآر أند بي الكندي جاستن بيبر Justin Bieber حفلات مباشرة على هامش سباق الفورملا 1، والتي شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً.3- موسم جدةيقام الموسم الذي يضم العديد من العروض الترفيهية والثقافية، في 15 منطقة مصممة خصيصاً لجميع أفراد العائلة، مثل سيتي ووك، ممشى جدة، حلبة كورنيش جدة ونادي اليخوت بجدة، حيث يقام عدد كبير من الحفلات المتنوعة والتجارب الترفيهية العالمية في وارنر بروز. والمعرض التفاعلي الأضخم للفنان العالمي كلود مونيه الذي أقيم هذا العام.4- جدة البلدامنطقة البلد المُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حيث تم تحويل المنازل القديمة إلى معارض فنية ومقاهي متخصصة، بما فيها من الهندسة المعمارية الأصيلة وتميزها بالطابع العمراني الفريد ومبانيها التي شُكلت من الحجر الجيري المرجاني، وتقع المنطقة على بعد عشرين دقيقة فقط من أفضل وجهات التسوق والمطاعم العالمية.



ويتم حاليا العمل على مشروع «جدة داون تاون» الذي يهدف إلى تطوير 5.7 مليون متر مربع ذات إطلالة مباشرة على البحر الأحمر في قلب جدة، تضم 4 معالم رئيسية عالمية هي "دار أوبرا، متحف، استاد رياضي، الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية".



ويمكن الآن الاستمتاع بأجواء وتاريخ جدة في وقت أصبح فيه إصدار تأشيرات القدوم إلى المملكة أكثر سهولة ويسراً من أي وقت مضى، حيث توفر المملكة عدداً من التأشيرات التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة الزيارة الإلكترونية التي تمكن مواطني 66 دولة من إصدارها، بالإضافة إلى تأشيرة المرور، وتأشيرة الزيارة العائلية، وبإمكان المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة وشنغن، الحصول على التأشيرة عند الوصول.



ويمكن للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي استخراج تأشيرة الزيارة إلكترونياً



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المزارات السياحية فى جدة



المزارات السياحية فى جدة