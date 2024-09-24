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بالأرقام.. إحصائية جديدة لضحايا الضربات الإسرائيلية في لبنان

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د ب أ - بيروت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة القتلى من جرّاءِ الغارات الجوية الإسرائيلية إلى 492 شخصا، فيما أصيب 1645 آخرون.
كانت أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء الوضع في الشرق الأوسط.
وأكدت أنه من المهم الآن اتخاذ خطوات ملموسة للتهدئة، مشيرة إلى أن المسار محدد عبر قرار للأمم المتحدة.

حرب إسرائيل على لبنان

يأتي هذا القلق، فيما تواصل إسرائيل ضرباتها على لبنان، بعد قصف كثيف متبادل خلال مطلع هذا الأسبوع.
وفي وقت سابق، كان أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبيـ، تعطيل الدراسة في خمس محافظات لمدة يومين.
وأوضح أن هذا القرار يأتي "نظرا لتطور الأوضاع الأمنية والعسكرية، مما يشكل خطرًا على انتقال التلاميذ إلى المدارس والمؤسسات التربوية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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