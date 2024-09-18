شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يقبض على 7 عناصر إرهابية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت وحدات من الجيش الجزائري خلال الأسبوع على سبعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية وذلك خلال عمليات متفرقة عبر مدن البلاد.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن هذه العمليات التي تدخل في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، تعكس مدى اليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة من أجل اجتثاث جذور آفة الإرهاب من كامل ربوع الجزائر.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن هذه العمليات التي تدخل في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، تعكس مدى اليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة من أجل اجتثاث جذور آفة الإرهاب من كامل ربوع الجزائر.