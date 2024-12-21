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الامارات | حمدان بن محمد يتكفل بتوفير أطراف صناعية لطفل فلسطيني من غزة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتقديم أطراف صناعية للطفل الفلسطيني محمد سعيد شعبان، الذي فقد قدميه ويده اليسرى في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وانتشرت قصة الطفل الفلسطيني محمد (7 سنوات) عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو يظهره وهو يحبو ويلهو أمام منزله في أحد المخيمات الفلسطينية برفقة والدته.

وحظي الفيديو بتفاعل شعبي واسع، حيث أبرز مأساة الطفل الذي واجه معاناته وحياته القاسية بشجاعة في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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