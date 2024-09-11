شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: الاحتلال الإسرائيلي أوقف قافلة للأمم المتحدة تحت تهديد السلاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ندد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، بإيقاف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة تابعة للأمم المتحدة في طريقها إلى شمال غزة، لأكثر من 8 ساعات أمس، على الرغم من التنسيق المفصل المسبق.

وأفاد المفوض العام، بأن القافلة ضمت موظفين محليين ودوليين كانوا متوجهين إلى الشمال لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في مدينة غزة وشمال القطاع.

وأوضح أن القافلة أوقفت تحت تهديد السلاح بعد حاجز وادي غزة مباشرة، كما ألحقت الجرافات أضرارًا جسيمة بمركبات الأمم المتحدة.

إطلاق سراح الموظفين والقافلة

وطالب لازاريني بإطلاق سراح جميع الموظفين والقافلة وعودتهم بأمان إلى قاعدة الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة السماح لموظفي الأمم المتحدة بأداء واجباتهم بأمان، وحمايتهم في جميع الأوقات وفقًا للقانون الدولي الإنساني.



وأكد ضرورة أن ينطبق هذا الأمر على غزة.

وأكملت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها المرحلتين الأولى والثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في وسط وجنوب غزة، وكان من المفترض أن تبدأ المرحلة الثالثة في شمال القطاع هذا الأسبوع.