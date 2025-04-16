شكرا لقرائتكم خبر عن الفبركة الإلكترونية والابتزاز الرقمى.. كيف تحمى نفسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

يقع الكثير منا ضحايا للفبركة الإلكترونية والابتزاز الرقمي، حيث يستغل المحتالون هذه الوسائل للإيقاع بالأشخاص وابتزازهم ماديًا أو معنويًا، فكيف تعمل الفبركة؟ وما هو الابتزاز الإلكتروني؟ وما موقف القانون منهما؟ وكيف يمكن كشف هذه الألاعيب والتصدي لها؟

ما هي الفبركة الإلكترونية؟

الفبركة الإلكترونية هي عملية تعديل أو إنشاء محتوى رقمي – مثل الصور أو الفيديوهات أو النصوص – بهدف إظهاره على أنه حقيقي، مما يؤدي إلى تضليل الآخرين أو الإضرار بسمعة الأفراد أو المؤسسات، وتعتمد هذه العمليات على تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وبرامج تعديل الوسائط، ما يصعّب من عملية اكتشافها.

ما هو الابتزاز الإلكتروني؟

الابتزاز الإلكتروني هو تهديد شخص أو جهة بنشر معلومات حساسة أو محتوى خاص عبر الإنترنت مقابل المال أو خدمات معينة، ووغالبًا ما تعتمد هذه التهديدات على معلومات تم الحصول عليها بطرق غير قانونية كاختراق الأجهزة أو التنصت أو حتى الفبركة الرقمية.

أنواع الفبركة الإلكترونية

1. فبركة الصور والفيديوهات:

استخدام أدوات مثل فوتوشوب أو تقنية ديب فيك لتعديل الصور أو تركيب وجوه على مقاطع وهمية.

2. فبركة الأصوات:

تقنيات لتقليد الأصوات وإنشاء تسجيلات مزيفة تبدو حقيقية، بهدف التلاعب أو الإيقاع بالضحية.

3. فبركة النصوص والمستندات:

إنشاء أو تعديل مستندات رسمية أو رسائل إلكترونية لتضليل الجهات المعنية أو خداع الأشخاص.

أنواع الابتزاز الإلكتروني

1. ابتزاز مالي:

التهديد بنشر محتوى حساس مقابل مبالغ مالية.

2. ابتزاز عاطفي:

استخدام محتوى شخصي أو خاص للضغط على الضحية نفسيًا أو عاطفيًا.

3. ابتزاز جنائي:

توريط الضحية في قضايا وهمية باستخدام محتوى مزيف للضغط عليه.

4. ابتزاز سياسي أو اجتماعي:

تشويه سمعة شخصيات عامة أو مؤسسات باستخدام معلومات مزيفة.

العقوبات القانونية

وفقًا لقانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018:

• الفبركة الإلكترونية:

• السجن حتى 3 سنوات

• غرامة تصل إلى 100,000 جنيه مصري

• الابتزاز الإلكتروني:

• السجن من سنة إلى 5 سنوات

• غرامة من 50,000 إلى 200,000 جنيه

• وفي حالات الضرر النفسي أو الجسدي، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

كيف تحمي نفسك من الفبركة والابتزاز الإلكتروني؟

1. تحقق من صحة المحتوى:

استخدم أدوات مثل البحث العكسي عن الصور عبر Google لكشف التزييف.

2. احمِ خصوصيتك الرقمية:

• لا تشارك بياناتك الحساسة.

• استخدم كلمات مرور قوية وتفعيل التحقق بخطوتين.

3. الإبلاغ الفوري:

في حال التعرض لأي ابتزاز، تواصل فورًا مع وحدة مكافحة جرائم الإنترنت.

4. التوعية والوقاية:

نشر الوعي بالمخاطر الرقمية هو خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من هذه الجرائم.