شكرا لقرائتكم خبر عن بالرقم القومى.. استعلم عن معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر إبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن آلية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، والتي يمكن معرفتها بسهولة باستخدام الرقم القومي، إذ تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم خدماتها للمواطنين من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، أحد أبرز المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الحماية الاجتماعية.

ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة بطاقة "تكافل وكرامة" من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

2. اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجتك" أعلى يسار الصفحة.

3. إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة في الخانة المخصصة.

4. الضغط على زر "استعلام"، لتظهر نتيجة الحالة سواء كانت البطاقة سارية، متجمدة، أو موقوفة.

وفي سياق متصل، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، صرف معاشات "تكافل وكرامة" لشهر إبريل 2025، متضمنة الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% بشكل دائم، ويستطيع المستفيدون صرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، كما يمكنهم استخدام البطاقات لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني وإنجاز المعاملات الحكومية.

ويأتي برنامج "تكافل وكرامة" في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال تقديم دعم نقدي مشروط للأسر المستحقة، وتوجيه قدراتهم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.